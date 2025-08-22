live mn Victor Boniface alla Madonnina: cominciano le visite mediche

vedi letture

Amiche e amici di MilanNews.it ci siamo! Oggi è il giorno di Victor Boniface, attaccante nigeriano prossimo a diventare un nuovo rinforzo del Milan alla corte di Max Allegri. Vivi insieme a noi la prima giornata milanista di Boniface. Infatti, alle ore 14.49 Victor Boniface è atterrato all'aeroporto di Linate. Inizia la così la prima giornata milanista dell’attaccante nigeriano, pronto a diventare un nuovo rinforzo della rosa di mister Massimiliano Allegri. Il prossimo passo per l’ex Leverkusen sarà quello di recarsi presso la clinica medica La Madonnina dove si sottoporrà al consueto iter di visite mediche, che come anticipato nelle ultime 24 ore saranno più approfondite per via degli importanti precedenti clinici del giocatore.

Successivamente il programma del nuovo attaccante rossonero lo vedrà presente al centro ambrosiano per ottenere l’idoneità sportiva, seguita da ulteriori controlli di accertamento come riferito prima. Il Milan ha un accordo con il Bayer Leverkusen per un prestito oneroso con diritto di riscatto per un totale di 30 milioni di euro. Segui qui con noi tutti i passi e aggiornamenti di Boniface, prossimo attaccante del Milan.

14.49 - Boniface è atterrato a Linate: successivamente si recherà alla clinica medica La Madonnina per le visite mediche. CLICCA QUI PER IL VIDEO

15.23 - Victor Boniface è arrivato in questi istanti alla Casa di Cura "La Madonnina": l'attaccante nigeriano, che arriva in prestito oneroso con diritto di riscatto (per un totale di 30 milioni), si sottoporrà alle visite mediche di rito prima della firma sul contratto che lo legherà al Milan, prevista per domani. Di seguito le immagini raccolte dal nostro inviato. CLICCA QUI PER IL VIDEO