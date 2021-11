Atletico-Milan, arbitra Vincic: l'unico incrocio con i rossoneri fu condito da polemiche

Sarà il fischietto sloveno Slavko Vincic a dirigere il match di questa sera tra Atletico Madrid e Milan. L’arbitro di Maribor e i rossoneri hanno incrociato le proprie strade solo una volta: nella passata stagione. Quest’unico precedente con Vincic però non è affatto positivo, inn quanto è stato condito da numerose polemiche. La gara in questione risale all’Europa League dell’anno scorso e la partita era Manchester United-Milan finita 1-1. Ricorderete sicuramente i due errori gravi che condizionarono il doppio confronto che poi vide gli inglesi accedere ai quarti di finale della competizione. Prima annullò con il VAR un gol assolutamente regolare a Franck Kessie per presunto un fallo di mano dell'ivoriano (non c’erano immagini chiare per stabilire il tocco), e poi non diede il secondo giallo a Scott McTominay per un netto fallo su Rade Krunic al limite dell'area. Era la partita d’andata. Al tirono poi lo United si impose 0-1 e si qualificò.