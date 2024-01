Coppa Italia, Milan-Atalanta: arbitra Di Bello

vedi letture

Questa la squadra arbitrale che è stata designata per Milan-Atalanta, gara valida per i quarti di Coppa Italia:

Arbitro: DI BELLO

Assistenti: COLAROSSI – DI MONTE

IV uomo: FERRIERI CAPUTI

VAR: VALERI

AVAR: DI MARTINO

Sono 17 i precedenti in carriera dell'arbitro di Brindisi con il Milan: il bilancio è di 11 vittorie rossonere, due pareggi e due sconfitte. In questa stagione, Di Bello ha diretto una sola volta il Diavolo in Serie A: 25 novembre 2023, Milan-Fiorentina 1-0 (gol di Theo Hernandez su rigore).