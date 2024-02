Designato l'arbitro di Monza-Milan: sarà Andrea Colombo, Marini al Var

L'AIA ha reso già note le squadre arbitrali che dirigeranno nel prossimo weekend di campionato, nel 25esimo turno di Serie A. Il Milan sarà ospite del Monza in un derby lombardo che, per l'occasione, avrà anche un arbitro lombardo. Il fischietto scelto per la partita è infatti Andrea Colombo della sezione di Como. Al Var ci sarà Marini coadiuvato da Guida. La designazione completa:

MONZA – MILAN h. 20.45

COLOMBO

VALERIANI – DEL GIOVANE

IV: FOURNEAU

VAR: MARINI

AVAR: GUIDA