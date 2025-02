Empoli-Milan, arbitra Pairetto: al Var ci sono Serra e Chiffi

Il Milan non ha tempo per fermarsi a riflettere: sabato alle 18 si torna in campo e lo si fa sul campo dell'Empoli, una trasferta in cui servono necessariamente i tre punti. Per la gara valevole per il 24° turno del campionato di Serie A Enilive che si giocherà allo stadio Castellani, l'AIA ha deisgnato come arbitro della sfida il direttore Luca Pairetto della sezione di Nichelino. Come aiuto al Var invece saranno presenti Serra e Chiffi che domenica ha arbitrato il derby.

La designazione completa:

EMPOLI – MILAN Sabato 8/02 h. 18.00

PAIRETTO

ROSSI L. – YOSHIKAWA

IV: COLLU

VAR: SERRA

AVAR: CHIFFI