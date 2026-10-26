Milan-Bologna: arbitra Sacchi, al VAR Giua e Paterna
E' stata designata la squadra arbitrale che dirigerà Milan-Bologna, sfida valida per la 9^ giornata di Serie A in programma mercoledì alle 18.30 a San Siro: il match sarà diretto da Juan Luca Sacchi, mentre al VAR ci saranno Giua e Paterna. Per il fischietto della sezione Macerata sarà il settimo incrocio con i rossoneri: il bilancio nei sei precedenti è di tre vittorie milansta e tre sconfitte. L'ultima volta che Sacchi ha arbitrato il Diavolo risale all'11 aprile 2025, Udinese-Milan 0-4.
Questa la squadra arbitrale designata per Milan-Bologna:
Arbitro: SACCHI
Assistenti: BACCINI – DEI GIUDICI
IV uomo: COLOMBO
VAR: GIUA
AVAR: PATERNA
Questo invece il programma completo della 9^ giornata di Serie A:
Martedì 27 ottobre
18:30 Sassuolo-Lazio (DAZN)
20:45 Roma-Cagliari (DAZN)
20:45 Torino-Como (DAZN e Sky Sport)
Mercoledì 28 ottobre
18:30 Milan-Bologna (DAZN)
18:30 Parma-Udinese (DAZN)
18:30 Venezia-Inter (DAZN e Sky Sport)
20:45 Genoa-Juventus (DAZN)
20:45 Monza-Napoli (DAZN e Sky Sport)
Giovedì 29 ottobre
18:30 Frosinone-Lecce (DAZN)
20:45 Fiorentina-Atalanta (DAZN)
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