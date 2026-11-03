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Milan-Ferencvaros: gara affidata all'arbitro svizzero Schnyder
MilanNews.it
Urs Schnyder è l'arbitro designato per la sfida tra Milan e Ferencvaros di giovedì in Europa League
Dopodomani il Milan scende in campo per affrontare la quarta giornata della League Phase di Europa League: a San Siro alle 18.45, la squadra di Ruben Amorim affronta il Ferencvaros, squadra ungherese a punteggio pieno e che ha perso solo una gara nelle 24 disputate fin qui in questa stagione. Questa mattina la UEFA ha comunicato la squadra arbitrale per la sfida: la gara è stata affidata al fischietto elvetico Urs Schnyder, accompagnato da un team di connazionali, fatta eccezione per il tedesco Schröder nel ruolo di Avar.
MILAN-FERENCVAROS, LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Urs Schnyder (SUI)
Assistenti: Marco Zürcher (SUI), Benjamin Zürcher (SUI)
Quarto uomo: Sven Wolfensberger (SUI)
VAR: Lukas Fähndrich (SUI)
AVAR: Robert Schröder (GER)
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Giornalista di MilanNews.it, dove si occupa di attualità rossonera, approfondimenti e notizie dedicate al Milan e al calciomercato.
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