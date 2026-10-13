Europa League, ecco l'arbitro di Salisburgo-Milan: sarà il rumeno Feșnic

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Per la sfida di Europa League in programma giovedì tra Salisburgo e Milan, è stato designato l'arbitro rumeno Horațiu Feșnic

Attraverso il suo sito ufficiale, la UEFA ha comunicato la squadra arbitrale di Salisburgo-Milan, partita valida per la seconda giornata di Europa League in programma giovedì alle 18.45: a dirigere la sfida sarà il fischietto rumeno Horațiu Feșnic, i suoi assistenti saranno invece i connazionali Alexandru Cerei e Alexandru Corb. Il quarto uomo è Florin Andrei, mentre al VAR ci saranno Cătălin Popa e Carlos del Cerro Grande. Sarà la prima volta nella sua carriera che Feșnic arbitrerà il Diavolo.

Questa la squadra arbitrale al completo:

Arbitro: Horațiu Feșnic ROU

Assistenti: Alexandru Cerei ROU - Alexandru Corb ROU

Quarto uomo: Florin Andrei ROU

Video Assistant Referee: Cătălin Popa ROU

Assistente Video Assistant Referee: Carlos del Cerro Grande ESP