Europa League, ecco l'arbitro di Salisburgo-Milan: sarà il rumeno Feșnic
Attraverso il suo sito ufficiale, la UEFA ha comunicato la squadra arbitrale di Salisburgo-Milan, partita valida per la seconda giornata di Europa League in programma giovedì alle 18.45: a dirigere la sfida sarà il fischietto rumeno Horațiu Feșnic, i suoi assistenti saranno invece i connazionali Alexandru Cerei e Alexandru Corb. Il quarto uomo è Florin Andrei, mentre al VAR ci saranno Cătălin Popa e Carlos del Cerro Grande. Sarà la prima volta nella sua carriera che Feșnic arbitrerà il Diavolo.
Questa la squadra arbitrale al completo:
Arbitro: Horațiu Feșnic ROU
Assistenti: Alexandru Cerei ROU - Alexandru Corb ROU
Quarto uomo: Florin Andrei ROU
Video Assistant Referee: Cătălin Popa ROU
Assistente Video Assistant Referee: Carlos del Cerro Grande ESP
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan