Milan-Venezia: arbitra Manganiello, al VAR Camplone e Pezzuto

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A dirigere Milan-Venezia di venerdì alle 20.45 a San Siro sarà Gianluca Manganiello, mentre al VAR ci saranno Camplone e Pezzuto

Dopo il successo contro il Torino nella prima giornata di campionato, il Milan tornerà in campo venerdì sera alle 20.45 in Serie A contro il Venezia a San Siro. Per questa partita, l'AIA ha comunicato che a dirigere la gara sarà Gianluca Manganiello, mentre al VAR ci saranno Camplone e Pezzuto. In carriera, il fischietto della sezione di Pinerolo ha arbitrato 11 volte il Diavolo con un bilancio di sette vittorie rossonere, due pareggi e due sconfitte. Uno di questi precedenti è stato un Venezia-Milan del 27 aprile 2025, match che si era concluso 2-0 per la formazione milanista (in gol Pulisic e Gimenez).

Questa la squadra arbitrale al completo:

Arbitro: MANGANIELLO

Assistenti: ROSSI M. – DEI GIUDICI

IV uomo: MARCENARO

VAR: CAMPLONE

AVAR: PEZZUTO