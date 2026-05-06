Verso Milan-Atalanta: arbitra Zufferli. Di Paolo e Mariani al Var

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Il big match della 36^ giornate del campionato di Serie A Enilive sarà senza dubbio Milan-Atalanta, gara che si giocherà domenica sera alle 20.45 a San Siro e che è uno snodo cruciale per i rossoneri in vista dell'obiettivo Champions League che è stato rimesso in discussione in seguito al filotto di brutte prestazioni dell'ultimo periodo. L'AIA ha comunicato l'arbitro della sfida che sarà il signor Luca Zufferli di Udine. A coadiuvarlo al Var ci saranno Di Paolo e Mariani. Di seguito si riporta la designazione completa.

MILAN – ATALANTA h. 20.45

ZUFFERLI

DEI GIUDICI – ROSSI C.

IV: FOURNEAU

VAR: DI PAOLO

AVAR: MARIANI