Verso Milan-Atalanta: arbitra Zufferli. Di Paolo e Mariani al Var
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Il big match della 36^ giornate del campionato di Serie A Enilive sarà senza dubbio Milan-Atalanta, gara che si giocherà domenica sera alle 20.45 a San Siro e che è uno snodo cruciale per i rossoneri in vista dell'obiettivo Champions League che è stato rimesso in discussione in seguito al filotto di brutte prestazioni dell'ultimo periodo. L'AIA ha comunicato l'arbitro della sfida che sarà il signor Luca Zufferli di Udine. A coadiuvarlo al Var ci saranno Di Paolo e Mariani. Di seguito si riporta la designazione completa.
MILAN – ATALANTA h. 20.45
ZUFFERLI
DEI GIUDICI – ROSSI C.
IV: FOURNEAU
VAR: DI PAOLO
AVAR: MARIANI
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L'arbitro
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