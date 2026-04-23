Milan-Juventus: arbitra Sozza, al VAR Abisso e Maresca

Milan-Juventus: arbitra Sozza, al VAR Abisso e MarescaMilanNews.it
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Oggi alle 12:11L'arbitro
di Enrico Ferrazzi
fonte aia-figc.it

E' stato designato l'arbitro della gara di domenica sera alle 20.45 tra Milan e Juventus: a dirigere la partita sarà Simone Sozza della sezione di Seregno che in questa stagione ha incrociato il Diavolo una solo volta, cioè nel derby di andata di campionato contro l'Inter (vittoria milanista per 1-0). Al VAR ci saranno invece Abisso e Maresca

Questa la squadra arbitrale che è stata designata per Milan-Juventus, gara valida per la 34^ giornata di Serie A: 

Arbitro: SOZZA

Assistenti: PERROTTI – ROSSI M.

IV uomo: ZUFFERLI

VAR: ABISSO

AVAR: MARESCA