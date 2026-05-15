Verso Genoa-Milan: arbitra Simone Sozza. Al Var Mazzoleni e Paganessi
MilanNews.it
L'AIA ha comunicato la squadra arbitrale per la prossima sfida del Milan in casa del Genoa: arbitrerà il signor Simone Sozza
Finalmente è stata ufficializzata la data e l'orario della prossima partita del Milan. I rossoneri saranno in campo domenica alle ore 12, in contemporanea con tutte le altre pretendenti a un posto Champions League. Il Diavolo sarà ospite del Genoa allo stadio Luigi Ferraris con il destino ancora nelle proprie mani: con due vittorie nelle ultime due, almeno il quarto posto è assicurato. Oggi l'AIA ha comunicato la squadra arbitrale per la sfida di domenica: arbitrerà il signor Simone Sozza della sezione di Seregno ma nativo di Milano. In sala Var ci sarà la coppia Mazzoleni-Paganessi.
GENOA – MILAN h. 12.00
SOZZA
LO CICERO – CECCONI
IV: MARCHETTI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: PAGANESSI
autore
Francesco Finulli
Giornalista di MilanNews.it, dove si occupa di attualità rossonera, approfondimenti e notizie dedicate al Milan e al calciomercato.
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