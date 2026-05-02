Sassuolo-Milan, arbitra Maresca: in stagione nessun precedente con i rossoneri

Sassuolo-Milan, arbitra Maresca: in stagione nessun precedente con i rossoneriMilanNews.it
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Oggi alle 10:28L'arbitro
di Enrico Ferrazzi

Il Milan, a caccia di punti cruciali per la certezza della qualificazione alla prossima Champions League, sarà ospite domani pomeriggio di una delle squadre rivelazione del torneo: il Sassuolo di Fabio Grosso che, da neopromosso, si è salvato in scioltezza e occupa le zone di metà classifica. Per dirigere la gara è stato scelto, dal nuovo designatore ad interim Dino Tommasi, Fabio Maresca della sezione di Napoli che in questa stagione non ha mai arbitrato il Diavolo.

Questa la squadra arbitrale al completo

Arbitro: MARESCA
Assistenti: PERETTI – BERCIGLI
IV uomo: MARINELLI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: PAGANESSI