Milan-Torino, arbitra Forneau. Al Var Nasca-Maresca
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L'AIA ha comunicato le designazioni arbitrali per il 30° turno del campionato di Serie A Enilive che si giocherà nel prossimo weekend. Il Milan ospiterà sabato pomeriggio alle ore 18:00 il Torino di Roberto D'Aversa a San Siro. Per la sfida è stato designato il signor Francesco Forneau della sezione di Roma 1: il fischietto laziale ha già arbitrato in sei occasioni il Milan, l'ultima nel febbraio '25, Milan-Verona (1-0).
Milan - Torino Sabato 21/03 H. 18:00
Fourneau
Rossi M. - Moro
Iv: Doveri
Var: Nasca
Avar: Maresca - continua su: https://www.tuttomercatoweb.com/serie-a/serie-a-le-designazioni-arbitrali-del-30-turno-colombo-scelto-per-fiorentina-inter-2214584
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