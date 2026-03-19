Milan-Torino, arbitra Forneau. Al Var Nasca-Maresca

Milan-Torino, arbitra Forneau. Al Var Nasca-MarescaMilanNews.it
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Oggi alle 12:20L'arbitro
di Lorenzo De Angelis

L'AIA ha comunicato le designazioni arbitrali per il 30° turno del campionato di Serie A Enilive che si giocherà nel prossimo weekend. Il Milan ospiterà sabato pomeriggio alle ore 18:00 il Torino di Roberto D'Aversa a San Siro. Per la sfida è stato designato il signor Francesco Forneau della sezione di Roma 1: il fischietto laziale ha già arbitrato in sei occasioni il Milan, l'ultima nel febbraio '25, Milan-Verona (1-0). 

Milan - Torino Sabato 21/03 H. 18:00

Fourneau
Rossi M. - Moro
Iv: Doveri
Var: Nasca
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