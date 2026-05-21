Milan-Cagliari: arbitra Guida, al VAR Abisso e Chiffi

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Sarà Marco Guida ad arbitrare l'ultima gara stagionale del Milan che domenica sarà impegnato a San Siro contro il Cagliari

E' stato designato l'arbitro per Milan-Cagliari, gara valida per la 38^ giornata di Serie A in programma domenica alle 20.45 a San Siro: la partita sarà diretta da Marco Guida, mentre al VAR ci saranno Abisso e Chiffi. In questa stagione, il fischietto della sezione di Torre Annunziata ha già diretto il Diavolo in cinque occcasioni (quattro in campionato e una in Coppa Italia), con un bilancio di due vittorie, un pareggio e due sconfitte.

Questa la squadra arbitrale al completo:

Arbitro: GUIDA

Assistenti: PRETI – BERCIGLI

IV uomo: AYROLDI

VAR: ABISSO

AVAR: CHIFFI

Questi i precedenti tra il Milan e Guida nella stagione 2025-2026:

Serie A, Lazio-Milan 1-0

Serie A, Como-Milan 1-3

Coppa Italia, Lazio-Milan 1-0

Serie A, Milan-Roma 1-0

Serie A, Juventus-Milan 0-0