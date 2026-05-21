Milan-Cagliari: arbitra Guida, al VAR Abisso e Chiffi
E' stato designato l'arbitro per Milan-Cagliari, gara valida per la 38^ giornata di Serie A in programma domenica alle 20.45 a San Siro: la partita sarà diretta da Marco Guida, mentre al VAR ci saranno Abisso e Chiffi. In questa stagione, il fischietto della sezione di Torre Annunziata ha già diretto il Diavolo in cinque occcasioni (quattro in campionato e una in Coppa Italia), con un bilancio di due vittorie, un pareggio e due sconfitte.
Questa la squadra arbitrale al completo:
Arbitro: GUIDA
Assistenti: PRETI – BERCIGLI
IV uomo: AYROLDI
VAR: ABISSO
AVAR: CHIFFI
Questi i precedenti tra il Milan e Guida nella stagione 2025-2026:
Serie A, Lazio-Milan 1-0
Serie A, Como-Milan 1-3
Coppa Italia, Lazio-Milan 1-0
Serie A, Milan-Roma 1-0
Serie A, Juventus-Milan 0-0
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