Verso Verona-Milan, arbitra Chiffi. Al Var la coppia Mazzoleni-Gariglio
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Il Milan, dopo la debacle di San Siro con l'Udinese di sabato scorso e dopo essere incappato in 4 sconfitte nelle ultime 7 partite, è pronto a tornare in campo domenica alle ore 15. Teatro sarà lo stadio "Marcantonio Bentegodi" che ospiterà la sfida contro l'Hellas Verona, una trasferta storicamente ostica per i colori rossoneri. L'AIA ha comunicato le designazioni per la 33^ giornata e ha stabilito che ad arbitrare la sfida tra gialloblù e rossoneri sarò il signor Daniele Chiffi della sezione di Padova. Al VAR ci sarà la coppia Mazzoleni-Gariglio.
H. VERONA – MILAN h. 15.00
CHIFFI
ZINGARELLI – LAUDATO
IV: MASSIMI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: GARIGLIO
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L'arbitro
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