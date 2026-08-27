Chi guiderà il match di San Siro? La squadra arbitrale completa per Milan-Venezia
Dopo il successo contro il Torino nella prima giornata di campionato, il Milan tornerà in campo venerdì sera alle 20.45 in Serie A contro il Venezia a San Siro. Per questa partita, l'AIA ha comunicato che a dirigere la gara sarà Gianluca Manganiello, mentre al VAR ci saranno Camplone e Pezzuto. In carriera, il fischietto della sezione di Pinerolo ha arbitrato 11 volte il Diavolo con un bilancio di sette vittorie rossonere, due pareggi e due sconfitte. Uno di questi precedenti è stato un Venezia-Milan del 27 aprile 2025, match che si era concluso 2-0 per la formazione milanista (in gol Pulisic e Gimenez).
Questa la squadra arbitrale al completo:
Arbitro: MANGANIELLO
Assistenti: ROSSI M. – DEI GIUDICI
IV uomo: MARCENARO
VAR: CAMPLONE
AVAR: PEZZUTO
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan