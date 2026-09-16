Milan-Lecce, arbitrerà La Penna. Al Var Maggioni e Santoro
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Comunicata la designazione arbitrale per la quinta giornata del campionato di Serie A tra Milan e Lecce: fischierà il signor La Penna
La testa del Milan è tutta orientata alla sfida di questa sera contro il Benfica, in occasione dell'esordio della formazione rossonera nella League Phase dell'Europa League che si terrà a San Siro. Intanto però l'AIA ha comunicato le designazioni arbitrali per la quinta giornata del campionato di Serie A Enilive che si terrà nel prossimo weekend, l'ultima prima della pausa delle Nazionali che durerà due settimane. La sfida tra Milan e Lecce che dhiuderà il programma domenica 20 settembre alle 20,45 è stata affidata all'arbitro Federico La Penna della sezione di Roma 1.
LA DESIGNAZIONE ARBITRALE
MILAN – LECCE h. 20.45
LA PENNA
LO CICERO – VECCHI
IV: TREMOLADA
VAR: MAGGIONI
AVAR: SANTORO
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Giornalista di MilanNews.it, dove si occupa di attualità rossonera, approfondimenti e notizie dedicate al Milan e al calciomercato.
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