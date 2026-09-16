Milan-Lecce, arbitrerà La Penna. Al Var Maggioni e Santoro

Milan-Lecce, arbitrerà La Penna. Al Var Maggioni e SantoroMilanNews.it
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Oggi alle 14:36L'arbitro
di Francesco Finulli
Comunicata la designazione arbitrale per la quinta giornata del campionato di Serie A tra Milan e Lecce: fischierà il signor La Penna

La testa del Milan è tutta orientata alla sfida di questa sera contro il Benfica, in occasione dell'esordio della formazione rossonera nella League Phase dell'Europa League che si terrà a San Siro. Intanto però l'AIA ha comunicato le designazioni arbitrali per la quinta giornata del campionato di Serie A Enilive che si terrà nel prossimo weekend, l'ultima prima della pausa delle Nazionali che durerà due settimane. La sfida tra Milan e Lecce che dhiuderà il programma domenica 20 settembre alle 20,45 è stata affidata all'arbitro Federico La Penna della sezione di Roma 1.

LA DESIGNAZIONE ARBITRALE

MILAN – LECCE    h. 20.45

LA PENNA

LO CICERO – VECCHI

IV:     TREMOLADA

VAR:    MAGGIONI

AVAR:      SANTORO