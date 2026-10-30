Milan-Inter: arbitra Guida, al VAR Mazzoleni e Camplone

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Oggi alle 12:51 L'arbitro di fonte aia-figc.it vedi letture Fonti preferite di @Milannewsit

A dirigere la sfida tra Milan e Inter valida per la 10^ giornata di Serie A sarà Marco Guida. Al VAR ci saranno invece Mazzoleni e Camplone