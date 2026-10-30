Milan-Inter: arbitra Guida, al VAR Mazzoleni e Camplone

Milan-Inter: arbitra Guida, al VAR Mazzoleni e CamploneMilanNews.it
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Oggi alle 12:51L'arbitro
di Redazione MilanNews
fonte aia-figc.it
A dirigere la sfida tra Milan e Inter valida per la 10^ giornata di Serie A sarà Marco Guida. Al VAR ci saranno invece Mazzoleni e Camplone

E' stato designato l'arbitro per il derby di Milano di domani sera alle 20.45: a dirigere la sfida tra Milan e Inter valida per la 10^ giornata di Serie A sarà Marco Guida. Al VAR ci saranno invece Mazzoleni e Camplone. Sono 43 i precedenti del Diavolo con il fischietto della sezione di Torre Annunziata, con un bilancio di 20 vittorie rossonere, 11 pareggi e 12 sconfitte. 

Questa la squadra arbitrale al completo

Arbitro: GUIDA 

Assistenti: PERETTI – PERROTTI

IV uomo: DI BELLO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: CAMPLONE

DOVE VEDERE MILAN-INTER

Milan-Inter, sabato 29 ottobre 2026
Ore: 20:45
Stadio: San Siro
TV: Dazn, SkySport
Streaming: Dazn, Sky, NowTV
Web: diretta testuale su MilanNews.it