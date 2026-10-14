Milan-Atalanta: arbitra Chiffi, al VAR ci saranno Camplone e Prontera

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A dirigere il match di domenica a San Siro tra Milan e Atalanta sarà Daniele Chiffi, mentre al VAR ci saranno Camplone e Prontera