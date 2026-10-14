Milan-Atalanta: arbitra Chiffi, al VAR ci saranno Camplone e Prontera
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A dirigere il match di domenica a San Siro tra Milan e Atalanta sarà Daniele Chiffi, mentre al VAR ci saranno Camplone e Prontera
E' stata designata la squadra arbitrale per la sfida di Serie A di domenica alle 18 tra Milan e Atalanta: a dirigere il match di San Siro sarà Daniele Chiffi, mentre al VAR ci saranno Camplone e Prontera. I precedenti tra il Diavolo e il fischietto della sezione di Padova sono 16, con un bilancio di 12 vittorie rossonere, 3 pareggi e una sola sconfitta.
Questa la squadra arbitrale al completo di Milan-Atalanta di domenica alle 18
Arbitro: CHIFFI
Assistenti: MONDIN – YOSHIKAWA
IV uomo: SOZZA
VAR: CAMPLONE
AVAR: PRONTERA
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