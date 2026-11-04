Genoa-Milan: arbitra Massa, al VAR Camplone e Marini

Genoa-Milan: arbitra Massa, al VAR Camplone e MariniMilanNews.it
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Oggi alle 12:31L'arbitro
di Enrico Ferrazzi
fonte aia-figc.it
Domenica pomeriggio, a dirigere il match tra Genoa e Milan sarà Davide Massa, mentre al VAR ci saranno Camplone e Marini

E' stato designato l'arbitro di Genoa-Milan, sfida valida per l'11^ giornata di Serie A in programma domenica alle 15: a dirigere il match sarà Davide Massa, mentre al VAR ci saranno Camplone e Marini. I precedenti dei rossoneri con il fischietto della sezione di imperia sono 26 con un bilancio di 8 vittorie milaniste, 12 pareggi e 6 sconfitte. L'ultimo risale allo scorso 1 marzo: Cremonese-Milan 0-2. 

Questa la squadra arbitrale al completo di Genoa-Milan:

Arbitro: MASSA

Assistenti: ALASSIO – ROSSI L.

IV uomo: DOVERI

VAR: CAMPLONE

AVAR: MARINI