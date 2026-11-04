Genoa-Milan: arbitra Massa, al VAR Camplone e Marini
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Domenica pomeriggio, a dirigere il match tra Genoa e Milan sarà Davide Massa, mentre al VAR ci saranno Camplone e Marini
E' stato designato l'arbitro di Genoa-Milan, sfida valida per l'11^ giornata di Serie A in programma domenica alle 15: a dirigere il match sarà Davide Massa, mentre al VAR ci saranno Camplone e Marini. I precedenti dei rossoneri con il fischietto della sezione di imperia sono 26 con un bilancio di 8 vittorie milaniste, 12 pareggi e 6 sconfitte. L'ultimo risale allo scorso 1 marzo: Cremonese-Milan 0-2.
Questa la squadra arbitrale al completo di Genoa-Milan:
Arbitro: MASSA
Assistenti: ALASSIO – ROSSI L.
IV uomo: DOVERI
VAR: CAMPLONE
AVAR: MARINI
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L'arbitro
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