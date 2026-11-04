Genoa-Milan: arbitra Massa, al VAR Camplone e Marini

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Oggi alle 12:31 L'arbitro di fonte aia-figc.it vedi letture Fonti preferite di @enricoferrazzi

Domenica pomeriggio, a dirigere il match tra Genoa e Milan sarà Davide Massa, mentre al VAR ci saranno Camplone e Marini