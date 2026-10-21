Udinese-Milan: arbitra Marcenaro, al VAR Pezzuto e Aureliano
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Sarà Matteo Marcenaro a dirigere domenica sera la sfida tra Udinese e Milan valida per l'8^ giornata di Serie A
E' stata designata la squadra arbitrale per Udinese-Milan, sfida valida per l'8^ giornata di Serie A in programma domenica alle 20.45: a dirigere il match sarà Matteo Marcenaro, mentre al VAR ci saranno Pezzuto e Aureliano. Il fischietto della sezione di Genova ha tre precedenti con il Diavolo, di cui uno in questa stagione: Lazio-Milan 2-2 del 12 settembre scorso. Il bilancio è di una vittoria milanista e due pareggi.
Questa la squadra arbitrale al completo per Udinese-Milan:
Arbitro: MARCENARO
Assistenti: COLAROSSI – COSTANZO
IV uomo: AYROLDI
VAR: PEZZUTO
AVAR: AURELIANO
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