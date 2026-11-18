Milan-Frosinone, arbitra Pairetto. Al Var ci saranno Pezzuto e Prontera
Il Milan ritornerà finalmente in campo domenica 22 novembre alle ore 18: a San Siro arriva il Frosinone, non troppo distante in classifica dai rossoneri in virtù di un avvio di stagione da sogno per i ciociari di Massimiliano Alvini. Per il Diavolo di Ruben Amorim sarà la prima di sette partite che traghetteranno la squadra fino a Natale: impegni in campionato ed Europa League precederanno la breve sosta natalizia prima della ripresa a inizio 2027.
MILAN-FROSINONE, ARBITRA
La partita tra Milan e Frosinone, che si disputa questa domenica a San Siro alle ore 18 e che sarà trasmessa in diretta su DAZN e su Sky Sport, sarà arbitrata dal signor Luca Pairetto della sezione di Nichelino. Al monitor Var di Lissone ci saranno Pezzuto e Prontera. Di seguito si riporta tutta la designazione arbitrale completa per Milan-Frosinone.
MILAN – FROSINONE h. 18.00
PAIRETTO
PALERMO – LAUDATO
IV: CHIFFI
VAR: PEZZUTO
AVAR: PRONTERA
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