Europa League, Bournemouth-Milan: arbitra il greco Vassilis Fotias
Per la sfida di Europa League di giovedì alle 21 tra Bournemouth e Milan è stato designato come arbitro il greco Vassilis Fotias. Gli assistenti saranno i sui connazionali Andreas Meintanas e Michail Papadakis, mentre al VAR ci saranno l'olandese Dennis Higler e l'austriaco Alan Kijas. Questa la squadra arbitrale al completo:
Arbitro: Vassilis Fotias GRE
Assistenti: Andreas Meintanas GRE - Michail Papadakis GRE
Quarto uomo: Alexandros Tsakalidis GRE
Video Assistant Referee: Dennis Higler NED
Assistente Video Assistant Referee: Alan Kijas AUT
Il programma completo terza giornata della fase campionato di Europa League:
Giovedì 22 ottobre 2026
Ararat-Armenia - AZ Alkmaar (18:45)
Ferencváros - Torreense (18:45)
GNK Dinamo - N.E.C. (18:45)
Juventus - Rennes (18:45)
Lech Poznań - Sunderland (18:45)
OFI Crete - Leverkusen (18:45)
Union SG - H. Beer-Sheva (18:45)
Sturm Graz - Marseille (18:45)
Bournemouth - Milan (21:00)
Beşiktaş - Crystal Palace (21:00)
Celtic - Celta (21:00)
Viktoria Plzeň - Levski Sofia (21:00)
Jagiellonia - Anderlecht (21:00)
Lillestrøm - Real Sociedad (21:00)
Celje - Salzburg (21:00)
Olympiacos - Sparta Praha (21:00)
Omonia - Benfica (21:00)
Hoffenheim - Lyon (21:00)
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