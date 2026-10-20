Europa League, Bournemouth-Milan: arbitra il greco Vassilis Fotias

Ad arbitrare la sfida di Europa League di giovedì alle 21 tra Bournemouth e Milan sarà il fischietto greco Vassilis Fotias

Per la sfida di Europa League di giovedì alle 21 tra Bournemouth e Milan è stato designato come arbitro il greco Vassilis Fotias. Gli assistenti saranno i sui connazionali Andreas Meintanas e Michail Papadakis, mentre al VAR ci saranno l'olandese Dennis Higler e l'austriaco Alan Kijas. Questa la squadra arbitrale al completo:

Arbitro: Vassilis Fotias GRE

Assistenti: Andreas Meintanas GRE - Michail Papadakis GRE

Quarto uomo: Alexandros Tsakalidis GRE

Video Assistant Referee: Dennis Higler NED

Assistente Video Assistant Referee: Alan Kijas AUT

Il programma completo terza giornata della fase campionato di Europa League:

Giovedì 22 ottobre 2026

Ararat-Armenia - AZ Alkmaar (18:45)

Ferencváros - Torreense (18:45)

GNK Dinamo - N.E.C. (18:45)

Juventus - Rennes (18:45)

Lech Poznań - Sunderland (18:45)

OFI Crete - Leverkusen (18:45)

Union SG - H. Beer-Sheva (18:45)

Sturm Graz - Marseille (18:45)

Bournemouth - Milan (21:00)

Beşiktaş - Crystal Palace (21:00)

Celtic - Celta (21:00)

Viktoria Plzeň - Levski Sofia (21:00)

Jagiellonia - Anderlecht (21:00)

Lillestrøm - Real Sociedad (21:00)

Celje - Salzburg (21:00)

Olympiacos - Sparta Praha (21:00)

Omonia - Benfica (21:00)

Hoffenheim - Lyon (21:00)