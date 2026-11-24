Olymiacos-Milan affidata a Kavanagh: c'è un precedente con l'arbitro inglese
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C'è già un precedente in Europa League tra il Milan e l'arbitro Kavanagh
Olympiacos-Milan di Europa League è stata sffidata all'arbitro britannico Chris Kavanagh, con il collega Salisbury al VAR. Giovedì non sarà però la prima volta che il fischietto inglese dirige una partita del Diavolo, dato che c'è un precedente del 2018 proprio in Europa League.
Kavanagh diresse infatti la sfida tra il Real Betis e il Milan allo stadio Benito Villamarin dell'8 novembre 2018. Il risultato finale fu di 1-1, con Suso che risposte a Lo Celso da calcio di punizione. In quell'occasione il direttore di gara estrasse 6 cartellini gialli, 4 dei quali a calciatori del Milan.
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