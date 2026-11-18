Serie A, le designazioni arbitrali della 12^ giornata di campionato
Il sito della Lega Calcio Serie A riporta tutte le designazioni arbitrali per le gare della 12^ giornata di Serie A in programma nel prossimo weekend: "Sono stati resi noti i nominativi degli arbitri, degli assistenti, dei quarti ufficiali, di Var e Avar che dirigeranno le gare valide per la 12ª giornata di Serie A Enilive in programma dal 21 al 23 novembre.
COMO – CAGLIARI (Sabato 21/11 h. 15.00)
CALZAVARA (BINDONI – GENTILE) IV: ZUFFERLI, VAR: MERAVIGLIA, AVAR: MARINI
LAZIO – LECCE (Sabato 21/11 h. 15.00)
MARCENARO (BIFFI – REGATTIERI) IV: COLLU, VAR: MAGGIONI, AVAR: GHERSINI
PARMA – ROMA (Sabato 21/11 h. 18.00)
SOZZA (DI GIOIA – POLITI) IV: SACCHI J.L., VAR: DI PAOLO, AVAR: PRONTERA
NAPOLI – TORINO (Sabato 21/11 h. 20.45)
RAPUANO (PERETTI – MONDIN) IV: DI BELLO, VAR: CAMPLONE, AVAR: VOLPI
JUVENTUS – VENEZIA (Domenica 22/11 h. 12.30)
ARENA (CECCONI – MINIUTTI) IV: MASSA, VAR: GHERSINI, AVAR: MAZZOLENI
BOLOGNA – UDINESE (Domenica 22/11 h. 15.00)
MARINELLI (BERTI – LAURI) IV: AYROLDI, VAR: SANTORO, AVAR: PATERNA
SASSUOLO – GENOA (Domenica 22/11 h. 15.00)
FERRIERI CAPUTI (PERROTTI – ZINGARELLI) IV: MARIANI, VAR: MARINI, AVAR: AURELIANO
MILAN – FROSINONE (Domenica 22/11 h. 18.00)
PAIRETTO (PALERMO – LAUDATO) IV: CHIFFI, VAR: PEZZUTO, AVAR: PRONTERA
ATALANTA – INTER (Domenica 22/11 h. 20.45)
MARESCA (ROSSI M. - MASTRODONATO) IV: COLOMBO, VAR: GARIGLIO, AVAR: DI PAOLO
MONZA – FIORENTINA (Lunedì 23/11 h. 20.45)
DOVERI (MONACO – EL FILALI) IV: BONACINA, VAR: VOLPI, AVAR: MARINI
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