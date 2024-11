Monza-Milan: arbitra Feliciani. La designazione arbitrale completa

Questa la squadra arbitrale che è stata designata per la sfida in programma domani sera alle 20.45 tra Monza e Milan, valida per l'11^ giornata di Serie A:

Arbitro: FELICIANI

Assistenti: BERCIGLI – PERROTTI

IV uomo: MARIANI

VAR: SERRA

AVAR: MARESCA

DOVE VEDERE MONZA-MILAN

Data: sabato 2 novembre 2024

Ore: 20.45

Stadio: U-Power Stadium, Monza

TV: DAZN, Sky

Web: MilanNews.it