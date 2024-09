Primavera, verso Milan-Cesena: la designazione arbitrale

Il Milan Primavera è già proiettato verso la sfida contro il Cesena che si giocherà venerdì pomeriggio al Puma House of Football, gara valevole per il sesto turno del campionato di Primavera 1. Quest'oggi il sito dell'Associazione Italiana Arbitri ha rivelato le designazioni arbitrali per la prossima giornata della competizione nazionale. La gara tra Milan e Cesena verrà diretta dal signor Enrico Gemelli della sezione di Messina. Gli assistenti saranno Martinelli e Boggiani.

Questa la designazione arbitrale completa:

ARBITRO: Enrico Gemelli (Messina)

ASSISTENTI: Veronica Martinelli (Seregno) - Alessandro Antonio Boggiani (Monza)