Serie A: Lecce-Milan, arbitra Doveri. Chiffi al VAR

L'Associazione Italiana Arbitri ha reso note le designazioni per la 28^ giornata di Serie A. Questa la scelta per il match in programma sabato pomeriggio allo Stadio via del Mare tra il Lecce ed il Milan:

MILAN – LAZIO h.20.45

Doveri

Di Gioia – Di Monte

IV: Massimi

Var: Chiffi

Avar: Marini