Verso Fiorentina-Milan, arbitra Maresca. Al Var Di Paolo e Guida

Mancano ormai pochi giorni al ritorno della Serie A. Un weekend che comunque non sarà come gli altri perchè domenica, giorno di Pasqua, non si giocherà. Si scenderà in campo invece a Pasquetta. Il Milan sarà ospite sabato 30 marzo alle 20.45 della Fiorentina, allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Una gara che sarà segnata anche dal ricordo di Joe Barone. Per l'occasione è stato designato un arbitro ritenuto importante come Fabio Maresca della sezione di Napoli, che fu protagonista nella gara in cui Maignan venne insultato a Udine. Al Var lo aiuteranno i signori Di Paolo e Guida.

Di seguito la designazione completa:

FIORENTINA – MILAN Sabato 30/03 h.20.45

MARESCA

PASSERI – COSTANZO

IV: AYROLDI

VAR: DI PAOLO

AVAR: GUIDA