Verso Napoli-Milan, la gara sarà diretta da Rapuano: i precedenti con i rossoneri

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Sarà il Napoli il prossimo avversario del Milan, che sarà ospite degli azzurri nell'incontro valido per la ventottesima giornata di Serie A. L'arbitro della sfida del Maradona sarà Antonio Rapuano della sezione di Rimini. Il fischietto romagnolo dirigerà per la quarta volta in assoluto i rossoneri, che in questa stagione hanno ottenuto una vittoria e un pareggio perdendo in Coppa Italia contro il Torino.