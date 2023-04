Verso Roma-Milan, dirige Orsato: i precedenti con i rossoneri

MilanNews.it

Sarà Daniele Orsato l'arbitro di Roma-Milan, gara valida per la trentaduesima giornata di Serie A. Il fischietto veneto dirigerà per la trentasettesima volta in assoluto i rossoneri, già incontrati due volte nel corso di questa stagione. Orsato quest'anno ha già diretto Milan-Juventus e Lecce-Milan, terminate rispettivamente 2-0 e 2-2. In generale il Milan, sotto la direzione dell'arbitro veneto, ha ottenuto tredici vittorie e quindici pareggi perdendo in sole otto occasioni.