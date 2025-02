AD titola su Bosschaart: "Senza diploma, ma contro il Milan"

Algemeen Dagblad, noto quotidiano olandese, titola così questa mattina in prima pagina su Pascal Bosschaart, nuovo allenatore ad interim del Feyenoord dopo l'addio di Priske: "Senza diploma, ma contro il Milan". Questa sera Bosschaart farà il suo esordio in panchina contro il Milan nell'andata dei playoff di Champions League. Il tecnico non ha ancora la licenza UEFA per allenare nella massima competizione europea per club e per questo motivo sarà affiancato dall'assistente John De Wolf.

Queste le sue parole ieri in conferenza stampa alla vigilia del match: "Ho trovato un gruppo desideroso. Ci siamo allenati bene, è stato bello e divertente. Ora è difficile dire se il divertimento non c'era prima, perché non lo so. Quello che ho visto oggi è che c'era divertimento nel gruppo. Cambiare qualcosa domani? I preparativi per il Milan erano già iniziati, quindi ho lavorato con John (de Wolf, allenatore in seconda, ndr) ed Etienne (Reijnen, match analyst, ndr) fino a tardi per vedere dove vincere. Quanto fatto fino a ieri siamo pronti ad attuarlo".