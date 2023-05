Allegri: "Il 5 giugno pianificheremo diverse cose. Non ho mai messo veti"

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - TORINO, 27 MAG - "Con la società siamo in linea su tutto: il 5 giugno pianificheremo una serie di cose, ma io non ho mai messo veti e sono aziendalista". Così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, sulle indiscrezioni su possibili vedute differenti sul tema direttore sportivo. "Non ho mai scelto nemmeno il magazziniere, è la società che deve scegliere - continua l'allenatore - e dobbiamo pensare solo al presente: al momento siamo secondi, vuol dire migliorare la classifica dell'anno scorso nonostante le difficoltà e gli infortuni, e ne usciremo fortificati per l'anno prossimo con l'obiettivo di tornare a competere per il campionato". (ANSA).