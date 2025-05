Bologna, stanziato un premio alla squadra in caso di successo in Coppa Italia: 3 milioni di euro

Tra una settimana il Bologna affronterà allo stadio Olimpico di Roma il Milan nella finale di Coppa Italia. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport riferisce che il patron degli emiliani Joey Saputo, per dare uno stimolo ulteriore alla sua squadra, ha stanziato un premio per i giocatori in caso di vittoria del trofeo nazionale che i rossoblù non vincono da addirittura 51 anni: il club ha messo in palio circa 3 milioni di euro, vale a dire una cifra tra i 110 e i 120 mila euro per ogni calciatore.

In vista delle due sfide contro il Milan (campionato e Coppa Italia), Riccardo Orsolini, attaccante del Bologna, ha dichiarato a Sky: "Saranno giorni infuocati perché preparare la doppia sfida contro la stessa squadra non sarà facile, né per noi né per loro. Al di là delle strategie, bisognerà cercare di essere più concentrati e lucidi possibili nel cercare di portare a casa entrambe le sfide. Sicuramente sulla carta sono loro i favoriti, però è chiaro che noi stiamo bene, vogliamo giocare e siamo forti”.