Allegri incavolato: "Ho sbagliato i cambi, abbiamo rischiato di perderla"

Una vittoria sfumata nel finale per la Juventus, <strong>Massimiliano Allegri</strong> rimanda ancora l'appuntamento con il primo successo in Serie A dal suo ritorno. Ai microfoni di DAZN il tecnico bianconero ha commentato così il pareggio con il Milan. "Stasera sono abbastanza arrabbiato, la squadra ha fatto un bel primo tempo concedendo solo un tiro da lontano al Milan. Abbiamo rischiato addirittura di perderla nonostante fino al pareggio eravamo in totale controllo. Purtroppo abbiamo perso l'attenzione e determinazione, basta vedere l'angolo dove abbiamo prendere il gol: c'è stata troppo sufficienza. Dobbiamo migliorare anche se la squadra ha fatto un passo in avanti. La cosa che bisogna apprendere velocemente che in queste partite il momento finale devi essere tosto e cattivo, devi giocar meglio: questo fa parte della crescita di alcuni giocatori. Ho sbagliato i cambi, forse dovevo mettere gente più difensiva".