Ancelotti a Sky: "Il Milan ha mostrato tutte le qualità grazie alla nostra fragilità"

Splendido Milan al Santiago Bernabeu. I rossoneri di Paulo Fonseca hanno vinto meritatamente sul campo dei Campioni d'Europa con un 3-1 senza appello, maturato grazie ai gol di Thiaw, Morata e Reijnders. Super prestazione di tutta la squadra sia difensivamente che offensivamente e classifica di Champions League che ora assume tutt'altra faccia. Al termine della gara ai microfoni di Sky Sport il tecnico del Real Carlo Ancelotti ha fornito il suo punto di vista sulla sfida.

Su cosa non ha funzionato e sulla reazione mancata: "Non c'è stata reazione e sono rimasti i problemi visti contro il Barcellona, c'è poca solidità dietro e siamo troppo sbilanciati. Bisogna recuperare il pallone e non essere fragili"

Sulla seconda gara persa in Champions: "Ovviamente dobbiamo essere preoccupati perché non stiamo dando il meglio di noi. Dobbiamo ripartire dalle basi: se non sei solido dietro le partite si possono complicare, a volte le recuperi a volte no"

Sul Milan: "Hanno mostrato tutte le qualità che hanno, sono molto veloci nella conduzione di palla e nell'uno contro uno: lo hanno mostrato grazie alla nostra fragilità"

Sul poco cinismo in zona gol: "Si abbiamo fallito tante occasioni, poco efficaci. Viene all'occhio la mancanza di struttura difensiva che è la base del gioco del calcio"