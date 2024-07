Ancelotti: "Ai tifosi del Milan manca Maldini. Morata fantastico. Sarà una partita per i giovani"

Carlo Ancelotti ha parlato con i media nella sala stampa dello stadio Soldier Field di Chicago in vista dell'ultimo allenamento del Real Madrid prima dell'esordio nel DirecTV Soccer Champions Tour contro il Milan (giovedì, 02:30 CEST; mercoledì, 19:30 ora locale). L'allenatore ha dichiarato: “Questo precampionato è un po' speciale. Tutti i giocatori stanno tornando a poco a poco, ma finora abbiamo lavorato bene. Siamo riusciti a valutare bene anche i giovani. Tutti quelli che sono tornati sono in buona forma, non è come i precampionati del passato. Ora i giocatori arrivano pronti a giocare. Ci piace vedere i giovani delle giovanili, abbiamo molti giocatori di qualità e questo è un buon momento per loro”.

Aspetto fisico

“Non sono preoccupato. Abbiamo una squadra spettacolare in ogni posizione. Abbiamo Mbappé, che è un giocatore fantastico. Non abbiamo molto tempo per preparare le prime partite, ma i giocatori torneranno in forma. Hanno un programma che inizia 15 giorni prima del loro arrivo, ma la cosa più importante per loro era riposare dopo una stagione così lunga. Tutto il gruppo tornerà il 7 e credo che saremo pronti per iniziare la stagione”.

L'assenza di Kroos

“Ci manca Kroos, ma abbiamo diverse possibilità per sostituirlo, anche se in modo diverso perché non c'è un giocatore come lui, con la sua qualità. Ma abbiamo molte altre risorse”.

Ingaggi

“La squadra è chiusa.Vallejo è tornato, Alaba sta recuperando e abbiamo i giovani che si stanno allenando e hanno molta qualità come i tre centrali: Joan, Jacobo e Raúl.In questa posizione crediamo di essere molto ben coperti.Alaba tornerà e farà bene.Non ci sono partenze perché tutti vogliono restare”.

Cambio di stile

“Il gioco verticale era quello che volevamo anche quando c'era Kroos in squadra. Entrare velocemente nella metà campo avversaria ti dà più opportunità di creare problemi all'avversario.Con o senza Kroos è un'idea che abbiamo.Bellingham è un giocatore che ha la qualità per entrare in area.Più si avvicina, meglio è.Abbiamo centrocampisti come Ceballos, Modrić, Tchouameni, Camavinga o Valverde.Non dico che giocheremo allo stesso modo, qualcosa cambierà, ma non molto. Abbiamo l'idea di controllare sempre il gioco, di essere verticali e di difendere bene. È tutto ciò che abbiamo fatto bene l'anno scorso”.

Endrick

“È stata una settimana molto emozionante per lui. È molto giovane e ha una qualità impressionante. È potente e molto veloce. Si inserirà molto bene nella squadra. Non gli chiederò troppo perché dobbiamo tenere presente che, soprattutto in questa prima settimana, è stato un periodo molto emozionante per lui. Domani giocherà 45 minuti e siamo felici che sia con noi”.

Su Rüdiger

“Ha detto qualcosa a Endrick in allenamento, ma non è successo nulla. È un giocatore fantastico e un compagno di squadra straordinario”.

I giocatori cresciuti in casa

“Sono molto concentrati. Mi piace allenarli.Vogliono imparare, ascoltare tutto e migliorare. È fantastico allenarli. Mi piacciono tutti, hanno tutti qualità.Non so se un giorno giocheranno per il Real Madrid, ma credo che abbiano un futuro nel calcio”.

La scorsa stagione

“È stata fantastica per molti motivi.Siamo riusciti a creare un buon spirito di squadra e a superare gli infortuni che ci hanno costretto a migliorare.I giocatori che magari hanno giocato meno minuti hanno aiutato molto la squadra, come Fran García e Joselu.Tutti i giocatori che non erano nell'undici titolare hanno sostenuto molto la squadra”.

Il successo

“Questo club è riuscito a costruire un progetto grazie alla storia e alla tradizione del club e alla competenza del presidente e del direttore generale. Sono stati in grado di costruire una squadra spettacolare nel tempo. Questa è la chiave per far sì che il Madrid diventi il più grande club del mondo”.

Le squadre nazionali

“Ho un ottimo rapporto con Javier Aguirre. Gli auguro tutto il meglio per la sua esperienza con il Messico, ha una buona opportunità di prepararsi bene per la Coppa del Mondo in casa. Sarò un tifoso del Messico come lo sono stato ai Mondiali in Russia. Sono comunque felicissimo di essere a Madrid”.

Cambio di sistema

“Il sistema che utilizzeremo può essere il 4-3-3 o il 4-4-2. Lo stesso dell'anno scorso. Abbiamo le risorse in rosa per giocare con questi sistemi”.

Milan

“Stanno facendo un buon lavoro.Ovviamente auguro il meglio a una squadra di cui ho un ottimo ricordo. Stanno facendo un buon lavoro. Ai tifosi del Milan manca Paolo Maldini, ma questo è il calcio. Hanno ingaggiato un attaccante fantastico come Morata e Camarda è un giovane promettente. Domani sarà una partita per i giovani”.

Squadra

“La Supercoppa è ancora lontana, quindi siamo concentrati sui giocatori che abbiamo ora.Abbiamo una rosa molto buona, anche se ci sono giocatori ancora in vacanza. Ci sono Courtois, Rüdiger, Fran García, Lucas, Modric, Ceballos, Arda Güler, Endrick, Brahim, Mario Martín... È una buona opportunità per noi per mostrare un buon calcio, come sempre”.