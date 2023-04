Anche Spalletti fa turnover per il Milan: a Verona tantissimi cambi

Fonte: tuttomercatoweb.com

Luciano Spalletti si affida al turnover in vista della sfida all’Hellas. Il tecnico apre alle rotazioni per preservare alcuni dei titolari per la sfida al Milan in Champions. La buona notizia è il ritorno tra i convocati di Osimhen, mentre mancherà lo squalificato Lobotka. Nel 4-3-3 dei partenopei spazio a Meret tra i pali con difesa composta da Bereszynski, Ostigard, Kim (squalificato in Champions come Anguissa) e Olivera. In mediana Demme in cabina di regia, con Anguissa ed Elmas. Tridente offensivo con Politano ed Zerbin esterni e Raspadori punta centrale.