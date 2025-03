Arezzo, Bucchi: "Il Milan Futuro è una squadra strutturata, fisica, difficile da affrontare"

Dopo due sconfitte consecutive, l’Arezzo ritrova il successo superando di misura il Milan Futuro. Al termine della gara, mister Cristian Bucchi ha analizzato la prestazione dei suoi in sala stampa, sottolineando il valore del risultato ma anche la necessità di crescere sotto il profilo qualitativo.

"Ci siamo abituati a uno standard importante - ha spiegato Bucchi - e oggi abbiamo cambiato qualcosa nel nostro modo di stare in campo. Era necessario, perché con l’ammonizione di Pattarello rischiavamo di perdere un elemento fondamentale, e le alternative sugli esterni non sono molte. Abbiamo lavorato in settimana su una disposizione con due punte e maggiore ampiezza. I primi 20 minuti sono stati complicati, ma è normale quando si cambiano gli equilibri: colpa mia se c’è stato un momento di adattamento".

Il tecnico amaranto ha poi lodato la reazione della squadra: "Nei restanti 70 minuti abbiamo gestito bene una partita sporca, da playoff. Il Milan Futuro è una squadra strutturata, fisica, difficile da affrontare. Noi siamo stati bravi a portare l’episodio dalla nostra parte con una gran giocata di Pattarello, ma potevamo segnare anche su piazzato o con Renzi nel primo tempo".

Infine, un messaggio chiaro: "Non abbiamo concesso nulla, ed è positivo. Ma dobbiamo migliorare nella gestione del pallone e nella qualità delle giocate. Oggi era importante vincere e l’abbiamo fatto. Adesso ripartiamo da qui".