Atalanta, Gasperini apre all'addio: "Può darsi che sia arrivato il momento…"

© foto di Federico De Luca 2023

Al termine del match contro l'Inter, Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha lanciato dei messaggi sul proprio futuro. Ecco le sue dichiarazioni in conferenza stampa: "Miracoli non ne faccio... Io col club ho un rapporto straordinario, non solo per i risultati ottenuti, ma per una riconoscenza e un rispetto reciproci - riporta Tuttomercatoweb.com. Non ci sarà mai un conflitto.

Poi c'è il calcio e ci possono essere visioni diverse, che io rispetto sempre. Però è chiaro che, quando ti trovi fuori luogo, ti fai delle domande: quest'anno è così, può darsi che sia arrivato il momento... Però è una cosa che valuteremo insieme, con il solito affetto".