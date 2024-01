Atalanta, Gasperini: "Milan squadra di grande valore. CDK e Kolasinac? Stanno meglio del previsto, ma decideremo domani mattina se ci saranno"

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, è intervenuto oggi in conferenza stampa in vista del match di Coppa Italia di domani sera contro il Milan. Ecco le sue parole riportate da tuttomercatoweb.com: "Il calcio è forse l'unico sport dove c'è anche il pareggio, ma domani qualcuno dovrà uscire vincitore, non ci sono chance. Dando per improbabile lo Scudetto e le coppe europee, la Coppa Italia è quella più arrivabile, domani andiamo lì per giocarci questa competizione".

De Ketelaere e Kolasinac?

"Meglio di quello che pensavamo, ma lo sapremo domattina. Se saranno convocati saranno a disposizione".

Quanto conteranno le motivazioni?

"Il Milan in casa è una squadra forte, è una squadra di assoluto valore. Sembra aver superato anche il momento di difficoltà, l'attenzione va solo ed esclusivamente alla partita".

La scelta degli attaccanti?

"Sicuramente è il momento, la condizione, ma anche in base all'avversario. La partita può andare avanti anche nei supplementari, ma la partita in questo caso la pensi sui 90 minuti".

Hien è pronto per giocare dal primo minuto?

"Atleticamente sta bene, ha sempre giocato col Verona. Giocavano in un ruolo molto simile, è chiaro che ha bisogno un po' di rodaggio".

Qual è il giocatore del Milan che teme di più?

"Si possono elencare tutti i giocatori, il Milan è una squadra di grande valore".

Per voi che stimolo è anche dover incontrare Fiorentina o Bologna in un'eventuale semifinale?

"Giochiamo a San Siro contro il Milan, poi eventualmente ci penseremo domani. Domani sarà uno scontro molto importante".

Muriel?

"Può essere tutto, domani ci può essere una partita che può andare oltre ai 90 minuti. De Ketelaere e Miranchuk stanno facendo bene, ma le gerarchie si alternano. Tutti giocano, ricordiamo la partita di campionato in cui l'ingresso di Miranchuk e Muriel decise la gara. Questo è il calcio moderno con le cinque sostituzioni, tutti utilizzano i giocatori in attacco nei finali, ormai è diventata una normalità. Adesso si gioca in 16".