Atalanta, Gosens rischia due mesi di stop: sarà assente contro il Milan

Si era capito subito che il problema fisico rimediato da Robin Gosens, esterno dell'Atalanta, nel match di Champions League contro gli Young Boys fosse qualcosa di serio visto che il giocatore ha abbandonato il campo in lacrime. E ieri è arrivato il responso degli accertamente medici a cui si è sottoposto il tedesco: lesione di 3° grado al bicipite femorale della coscia destra. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il giocatore nerazurro dovrà stare fuori circa due mesi e quindi non sarà a disposizione di Gasperini per la gara di domenica contro il Milan.