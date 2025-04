Atalanta, numeri e statistiche in trasferta: nerazzurri tra le migliori in Europa

Dopo il recente successo in casa dell'Udinese, il Milan di Conceiçao si ritrova così a giocare a San Siro. Questa sera infatti, al Meazza arriva l'Atalanta di Gasperini, in cerca di punti preziosi per blindare un posto in Champions League. Di seguito, numeri e statistiche della gara tra rossoneri e nerazzurri.

Atalanta, i numeri in campionato

Milan e Atalanta sono due delle tre squadre che hanno guadagnato più punti da situazione di svantaggio in questo campionato: 16 i rossoneri e 15 i bergamaschi, entrambe dietro soltanto al Bologna in vetta con 17 punti. Considerando solo i gol segnati dopo il 60° minuto, l’Atalanta sarebbe prima in classifica con 62 punti: ben 10 di vantaggio sulle inseguitrici (52 il Napoli), e 12 sul Milan a quota 50, assieme a Roma, Fiorentina e Bologna.

Dopo 12 risultati utili di fila in trasferta (9V, 3N), l’Atalanta ha perso l’ultima gara esterna contro la Fiorentina (0-1) e potrebbe subire due ko consecutivi lontano dal Gewiss Stadium solo per la seconda volta in questo torneo (la prima lo scorso agosto); tuttavia, quella bergamasca è la squadra che ha raccolto più punti in trasferta nella Serie A 2024/25: 33 (10V, 3N, 3P), meno solo di Liverpool (35), PSG (36) e Barcellona (36) nei Big-5 campionati europei in corso.