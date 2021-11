Atl.Madrid, Gimenez sul Milan: "A San Siro partita complicata, poi abbiamo approfittato dell'uomo in più"

José Gimenez, difensore dell'Atletico Madrid, ha parlato così alla Gazzetta dello Sport della gara di San Siro contro il Milan: "Non m’interessa parlare di arbitri, però sì, posso dire che a San Siro abbiamo vissuto una partita decisamente complicata. Nei primi 20 minuti il Milan ha giocato ad altissima intensità e non ci ha lasciato respirare né attaccare. È partito benissimo e il gol ci ha fatto male, però poi con l’uomo in più ne abbiamo approfittato, abbiamo iniziato ad attaccare sulle fasce e loro ad accumulare gente in area. Si sono difesi bene ma alla fine abbiamo trovato i gol che ci hanno dato punti fondamentali".