Atl.Madrid, Simeone torna sul ko contro il Milan: "Non avevano tirato in porta fino al 71'"

L'Atlético Madrid cala il poker sul campo del Cadice e resta sulla scia del Real Madrid. I colchoneros agganciano al secondo posto la Real Sociedad ma hanno una partita da recuperare. La squadra di Ancelotti è intanto avanti di 4 punti. Al termine della sfida vinta per 1-4 in Andalusia, il tecnico Diego Simeone coglie l'occasione per tornare sulla partita persa contro il Milan: "È stata una partita equilibrata, fino al 71' non avevano praticamente tirato in porta. Ma poi è successo quel che è successo. La critica non perdona ma spesso la linea tra vittoria e sconfitta è sottile. Fa parte del gioco, lo sappiamo. Ma ho piena fiducia nella mia squadra".