Atlético, Simeone: "A Milano abbiamo sofferto molto all'inizio. Arbitri? Nulla di nuovo"

Diego Pablo Simeone, tecnico dell'Atletico Madrid, si è così espresso in conferenza stampa pre Milan come riportato dal live di Ivan Cardia per TMW: "Cercheremo di giocare a seconda di quello che chiederà la partita. Dipende da chi schieri ma anche dall'andamento della partita".

A Milano avete sofferto, quanto sono importanti Lemar e De Paul?

"Abbiamo un gruppo molto importante, De Paul sta bene, Lemar viene da un infortunio ma ha giocato bene l'altro giorno. A Milano abbiamo sofferto all'inizio, con tanta pressione. Domani, se giocheranno nello stesso modo, dovremo essere bravi a sfruttare gli spazi".

Hai affrontato in passato partite così importanti. Quanto cambia quest'anno?

"Abbiamo giocato tante partite di questo tipo, domani è una gara molto importante come lo è sempre in Champions. Dal momento del sorteggio sapevamo che sarebbe andata in un certo modo. Rispettiamo il rivale e vogliamo raggiungere l'obiettivo".

Quanto peseranno le assenze a livello difensivo?

"Pesano non solo dal quel punto di vista, ma anche per la costruzione del gioco della squadra. Domani cercheremo di dare il massimo per non farle pesare".

A breve festeggerai dieci anni da allenatore dell'Atletico, sarebbe importante passare il girone.

"Tutte le partite saranno importanti, domani la affronteremo con il solito impegno".

Joao Felix si è fermato quando sembrava nel momento migliore.

"Ha avuto momenti migliori, per esempio all'inizio. Ora stava recuperando molto bene, poi ha ricevuto un colpo e deve recuperare".

Domani torna Savic.

"È un giocatore importante per noi, gioca qui da anni, dà forza e sicurezza. Dà quello che serve alla squadra".

In passato ha visto a rischio il passaggio del girone, quanto è più difficile oggi giocare la Champions?

"È difficile fare paragoni, prima era prima e ora è ora. Noi vogliamo andare agli ottavi di finale, anche nel passato abbiamo affrontato situazioni che sembravano difficili".

Tante polemiche arbitrali nella gara di andata, temi che possa influire?

"No, perché succede in quasi tutte le partite che si giocano. Ci sono sempre critiche, situazioni a favore o contro. Non c'è niente di nuovo".