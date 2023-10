B.Dortmund U19, Tullberg esalta la Primavera del Milan: "E' ancora più forte dell'anno scorso"

Dopo la sconfitta in Youth League, Mike Tullberg, allenatore del Borussia Dortmund U19, ha parlato così della Primavera del Milan di Ignazio Abate: "Il Milan gioca in un modo tipicamente italiano: grande possesso palla, pochi errori e una perfetta padronanza delle transizioni sia in attacco che in difesa. Questa è davvero una buona squadra che ha raggiunto le semifinali nella scorsa stagione e quest'anno è ancora più forte".