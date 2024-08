Baroni sorride: Nuno Tavares sarà pronto per Lazio-Milan

Arrivato quest'estate dall'Arsenal, Nuno Tavares non è mai stato realmente a disposizione del nuovo allenatore della Lazio Marco Baroni. Per questo motivo lo staff tecnico dei biancocelesti avrebbe creato un piano apposito per mettere una volta e per tutte in condizione il terzino portoghese, che avrebbe nel mirino la partita contro il Milan come la prima possibile da titolare con la sua nuova squadra.

Questa mattina in edicola, Il Corriere dello Sport ha fatto un po' il punto sulla situazione di Nuno Tavares, scrivendo che "I progressi però sono sempre più evidenti e contro l'Udinese (sabato 24 agosto) l'ex Arsenal dovrebbe scendere in campo per uno spezzone di gara nel finale, così da accumulare minuti e testare la condizione. A quel punto si valuteranno le sue sensazioni, la risposta a livello fisico. E se tutto questo darà esito positivo, allora sarà possibile lanciarlo da titolare nel primo big match stagionale contro il Milan (sabato 31)".