Biasin: "Icardi assente anche nel derby: una triste farsa dove tutti hanno responsabiltà"

Fabrizio Biasin, dalle colonne di Libero, ha commentato così il caso Icardi: "Il fatto che nella giornata di ieri non sia stato fatto alcun passo avanti è la riprova che di pace si parla, ma la pace non si fa (e difficilmente a questo punto si farà). Il presidente Zhang non ha discusso con il giocatore, il giocatore non ha parlato con Spalletti, Marotta e Wanda Nara non si sono sentiti eccetera eccetera. Si procede senza sapere come andrà a finire tutta la faccenda, ma con una amarissima certezza: Icardi non sarà a disposizione per il derby di domenica sera e tantomeno per il ritorno degli ottavi di Europa League di giovedì. E questo significa che salterà due partite fondamentali per la stagione nerazzurra. E questo significa che il popolo nerazzurro sarà sempre più incazzato con il suo ex capitano. E questo significa che tutto quello che sta accadendo assume i contorni di una triste farsa dove tutti hanno responsabilità per il semplice fatto che, tutti, hanno scelto di far prevalere il proprio interesse rispetto a quello dell’Inter: lo ha fatto il giocatore (per quanto possa essere arrabbiato per quello che ritiene un torto deve mettersi a disposizione), lo ha fatto l’allenatore (perché Icardi torni in gruppo ci deve essere una volontà reciproca di 'riprovarci')".